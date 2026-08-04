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Πρόβλημα με Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ - Αμφίβολος για την πρώτη «μάχη» με την Άντερλεχτ

Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω χτυπήματος στο πόδι, με την συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι της σειράς κόντρα στην Άντερλεχτ να κρίνεται αμφίβολη. 

Πρόβλημα με Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ - Αμφίβολος για την πρώτη «μάχη» με την Άντερλεχτ
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Σε θεραπεία υποβλήθηκε το Αντρίγια Ζίβκοβιτς την Τρίτη (04/08), με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να μην ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα του Αλέσιο Λίσι, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League να παραμένει αμφίβολη.

Στην αντίπερα όχθη, την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Τομ Λουσέ, ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τους Βέλγους (06/06, 20:45), με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League.

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