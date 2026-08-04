Πρόβλημα με Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ - Αμφίβολος για την πρώτη «μάχη» με την Άντερλεχτ
Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω χτυπήματος στο πόδι, με την συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι της σειράς κόντρα στην Άντερλεχτ να κρίνεται αμφίβολη.
Σε θεραπεία υποβλήθηκε το Αντρίγια Ζίβκοβιτς την Τρίτη (04/08), με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να μην ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα του Αλέσιο Λίσι, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League να παραμένει αμφίβολη.
Στην αντίπερα όχθη, την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Τομ Λουσέ, ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.
Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τους Βέλγους (06/06, 20:45), με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League.