Πρόβλημα με Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ - Αμφίβολος για την πρώτη «μάχη» με την Άντερλεχτ

Σε θεραπεία υποβλήθηκε το Αντρίγια Ζίβκοβιτς την Τρίτη (04/08), με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να μην ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα του Αλέσιο Λίσι, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League να παραμένει αμφίβολη.

Στην αντίπερα όχθη, την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Τομ Λουσέ, ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τους Βέλγους (06/06, 20:45), με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League.