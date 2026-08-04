Το Lounge ήρθε στο Allwyn.gr και μπορείς να κερδίσεις ένα εισιτήριο διαρκείας του Παναθηναϊκού AKTOR

Η ψυχαγωγία και οι εμπειρίες έχουν πλέον μια ξεχωριστή θέση στο allwyn.gr. Πρόκειται για το Allwyn Lounge, το νέο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό blog της Allwyn, το οποίο φέρνει αποκλειστικό περιεχόμενο και μοναδικές εμπειρίες που αξίζει να ανακαλύψεις.

Από τις πιο updated προτάσεις για τα καλύτερα εστιατόρια και τις must watch ταινίες και σειρές, μέχρι τα πιο συναρπαστικά ταξίδια και συναυλίες, το Allwyn Lounge φέρνει ιδέες και προτάσεις που μπορούν να γίνουν η επόμενη εμπειρία σου.

Giveaway* ένα εισιτήριο διαρκείας του Παναθηναϊκού AKTOR

Και επειδή κάθε νέο ξεκίνημα αξίζει να συνοδεύεται από κάτι ξεχωριστό, το Allwyn Lounge έρχεται μαζί με έναν σούπερ διαγωνισμό.

Ένας τυχερός θα κερδίσει* ένα εισιτήριο διαρκείας της μπασκετικής ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026-27, εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση.

Μαθαίνεις περισσότερα στο Allwyn Lounge, στην κατηγορία Διαγωνισμοί.

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό* είναι έως την Κυριακή (09/08, 23:59), ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (10/09, 14:00).

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

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