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«Σε συζητήσεις για την επιστροφή του στη Σέλτικ ο Τέιλορ»

Ο Γκρεγκ Τέιλορ βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιστροφή του στη Σέλτικ, μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με τη «Daily Record Sport».

«Σε συζητήσεις για την επιστροφή του στη Σέλτικ ο Τέιλορ»
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Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη.

Η επιστροφή του Έλληνα διεθνή μπακ αναμένεται να φέρει εξελίξεις και στο υπάρχον ρόστερ του «Δικεφάλου του Βορρά». Όπως αναφέρει η «Daily Record Sport», ο Γκρεγκ Τέιλορ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Σέλτικ για την επιστροφή του στη σκωτσέζικη ομάδα.

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