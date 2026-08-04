«Σε συζητήσεις για την επιστροφή του στη Σέλτικ ο Τέιλορ»

Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο αριστερό άκρο της άμυνάς του, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη.

Η επιστροφή του Έλληνα διεθνή μπακ αναμένεται να φέρει εξελίξεις και στο υπάρχον ρόστερ του «Δικεφάλου του Βορρά». Όπως αναφέρει η «Daily Record Sport», ο Γκρεγκ Τέιλορ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Σέλτικ για την επιστροφή του στη σκωτσέζικη ομάδα.