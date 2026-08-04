Μεταγραφική «βόμβα»: Η Τραμπζονσπόρ συμφώνησε για δύο χρόνια με τον Σαλάχ, σύμφωνα με τους Τούρκους

Έτοιμη να πυροδοτήσει μία τεράστια μεταγραφική «βόμβα» εμφανίζεται η Τράμπζονσπορ, καθώς σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μοχάμεντ Σαλάχ!

Όπως αναφέρει ο Τούρκος ρεπόρτερ, ο Αιγύπτιος σταρ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την τουρκική ομάδα, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία κίνηση που θα προκαλέσει τεράστια αίσθηση.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας είναι εξίσου εντυπωσιακό. Ο Σαλάχ φέρεται να έχει εξασφαλίσει ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ, σε ένα συμβόλαιο που χαρακτηρίζεται ηγεμονικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στο deal προβλέπεται και ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό από τις πωλήσεις των εμφανίσεων της Τράμπζονσπορ με το όνομα του Αιγύπτιου άσου. Συγκεκριμένα, ο Σαλάχ φέρεται να λαμβάνει το 20% των σχετικών κερδών.