Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ναϊμέγκεν στο Φάληρο, έχοντας ως στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play offs του Champions League.

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν
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Ο Ολυμπιακός μπαίνει και επίσημα στη νέα σεζόν με την πρώτη αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League κόντρα στη Ναϊμέγκεν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παίζει στο γήπεδό της, μπροστά στον κόσμο της και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα playoffs, ώστε να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στη League Phase.

H ΒΕΤΜΑΤ κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης έχουν επιλέξει μια… ψαγμένη επιλογή για όλους μας, ώστε να βαδίσουμε για ακόμα μια φορά τον δρόμο προς το ταμείο.

Η πρόταση της ημέρας (4/8):

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