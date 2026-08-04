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ΑΕΚ: Στην Αθήνα σήμερα ο Βιτάλις

Ο Μίλαν Βιτάλις αναμένεται το βράδυ της Τρίτης (04/08) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Στην Αθήνα σήμερα ο Βιτάλις
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Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μίλαν Βιτάλις, καθώς η «Ένωση» έχει έρθει σε συμφωνία με την Γκιορ για την απόκτηση του διεθνούς Ούγγρου μέσου. Πλέον, απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον 24χρονο χαφ να αναμένεται στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ώρες.

Συγκεκριμένα, ο Βιτάλις αναμένεται να προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (04/08). Στη συνέχεια, ο Ούγγρος χαφ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας και επίσημα τη μετακίνησή του στην «Ένωση».

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