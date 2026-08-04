Στην κορυφή των power rankings της EuroLeague ο Παναθηναϊκός - «Το φαινόμενο Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

Αν και το καλοκαίρι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και πολλές ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους, η EuroLeague δημοσίευσε τα πρώτα power rankings της νέας σεζόν.

Στις δύο πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι δύο ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να είναι στην κορυφή και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί.

Από κοντά και οι Φενέμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Αντίθετα, στην τελευταία θέση βρίσκεται η Βιλερμπάν, που ξεκίνησε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά πλέον χάνει τον έναν μετά τον άλλον τους παίκτες που είχε υπογράψει.

Στο σχετικό άρθρο, υπάρχει και αναφορά σε κάθε ομάδα. Για τον Παναθηναϊκό AKTOR τονίζει: «Το “φαινόμενο Ζέλικο Ομπράντοβιτς” βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν προστεθεί κι άλλοι αστέρες, με πιο πρόσφατη την προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο, και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μετατρέψει ένα ρόστερ από αστέρες σε νικητές, αυτός είναι ο προπονητής Ομπράντοβιτς».

Για τον Ολυμπιακό αναφέρει: «Αυτό ήταν αρκετά εύκολο. Οι κόκκινοι είναι οι κάτοχοι του τίτλου. Το μεγαλύτερο μέρος της βασικής πεντάδας της ομάδας παρέμεινε, ενώ πρόσθεσαν τον Γιαν Μοντέρο στη γραμμή των γκαρντ. Ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός υποψήφιος για τον τίτλο».

Αναλυτικά το πρώτο power ranking της σεζόν 2026-27