Λουσέ: «Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές διαφορετικές θέσεις, οι φίλαθλοι της ομάδας είναι εκπληκτικοί»

Ο Τομ Λουσέ αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ανακοινώνει την απόκτηση του Γάλλου μέσου τη Δευτέρα (03/08).

Ο 23χρονος χαφ αγωνιζόταν από το 2023 στη Νις, με την οποία κατέγραψε συνολικά 89 συμμετοχές και επτά γκολ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Ο Λουσέ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αγωνιστική του ταυτότητα, στη συνομιλία που είχε με τον Μπατίστ Σανταμαρία, αλλά και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει στην Τούμπα.

Όσα δήλωσε ο Λουσέ:

Για τα πρώτα του συναισθήματα μετά τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Για το αγωνιστικό του προφίλ:

«Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Είμαι ικανός να παίξω ως μέσος, εξτρέμ, αριστερός μπακ ή φουλ μπακ. Είμαι ένας απλός παίκτης με καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είμαι τεχνικά καταρτισμένος και έξυπνος παίκτης. Έχω τη δυνατότητα να τρέχω πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο».

Για όσα του μετέφερε ο Μπατίστ Σανταμαρία σχετικά με τον ΠΑΟΚ:

«Μου είπε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό σύλλογο, με καλές εγκαταστάσεις, μια όμορφη πόλη και καταπληκτικούς φιλάθλους που δημιουργούν μεγάλη πίεση. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, γι’ αυτό και ήρθα σε αυτή την ομάδα. Ο Μπατίστ είναι πολύ καλό παιδί και πολύ καλός παίκτης. Μου αρέσει να παίζω μαζί του και είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ μαζί».

Για όσα γνώριζε για τον ΠΑΟΚ πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη:

«Είδα τον λογαριασμό της ομάδας στο Instagram και διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο που έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους τα τελευταία χρόνια. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και θέλω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και πολλά ακόμη τρόπαια με αυτή την ομάδα».

Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και την ατμόσφαιρα της Τούμπας:

«Έχω δει πολλά βίντεο. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι είναι εκπληκτικοί. Η στήριξή τους προς τους παίκτες είναι πολύ σημαντική και μας δίνει μεγάλο κίνητρο να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, τόσο για εκείνους όσο και για τον σύλλογο».

Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ:

«Γεια σας φίλαθλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο».