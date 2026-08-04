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«Καρφιά» Σατοράνσκι για Μπαρτσελόνα: «Ο Πασκουάλ ήταν ο μόνος λόγος που έμενα»

Ο Τόμας Σατοράνσκι άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη νοοτροπία της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως ο μόνος λόγος που έμενε στην Καταλονία ήταν ο Τσάβι Πασκουάλ.

«Καρφιά» Σατοράνσκι για Μπαρτσελόνα: «Ο Πασκουάλ ήταν ο μόνος λόγος που έμενα»
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Τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Τόμας Σατοράνσκι, με τον 34χρονο γκαρντ να αποτελεί παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα μετά από τέσσερις σεζόν.

Μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του, ο Τσέχος στάθηκε στη αρκετά στη θητεία του στη Μπαρτσελόνα, εξηγώντας πως ο μόνος λόγος που παρέμεινε στην ομάδα ήταν λόγω του Τσάβι Πασκουάλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σατοράνσκι:

«Όταν ο προπονητής, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αποφάσισε να μην συνεχίσει, είχα την αίσθηση ότι ούτε εγώ θα έμενα. Ήταν ο μόνος λόγος που έμενα εκεί.

Ήθελα να αλλάξω περιβάλλον· τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα πηγαίναμε καλά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, δεν παίρναμε παίκτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις. Και εγώ είχα αρκετά προβλήματα με την πλάτη μου, είχα ξεπεράσει τα όριά μου. Όταν, στο τέλος του τελικού, ο προπονητής αντικατέστησε εμένα και τον Βέσελι, ήταν δύσκολο να αποχαιρετήσω από τον πάγκο».

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