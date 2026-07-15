Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοινώθηκε ο Τόμας Σατοράνσκι

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τόμας Σατοράνσκι. Ο 34χρονος Τσέχος γκαρντ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στους «μπλαουγκράνα» και θα συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο έμπειρος άσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών, με ετήσιες απολαβές 1,5 εκατ. δολάρια.

Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Σατοράνσκι κατέγραψε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 10,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, αγωνιζόμενος για 24 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα ανά παιχνίδι.