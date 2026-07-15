Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Αγγλία - Αργεντινή

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία.

Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Αγγλία - Αργεντινή
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Η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης βάζουν στο… μικροσκόπιο τους τη σπουδαία αναμέτρηση, με στόχο να μας οδηγήσουν στο ταμείο.

Αγγλία και Αργεντινή αποτελούν ένα από τα πιο κλασικά παιχνίδια στην ιστορία των Μουντιάλ, με τη μάχη του 1986 να έχει μείνει στην ιστορία.

Αμφότερες θέλουν να βρεθούν στον μεγάλο τελικό, όπου ήδη έχει κλείσει θέση η Ισπανία.

Η επιλογή μας θα είναι να μη χάσει η Αγγλία στην κανονική διάρκεια (1Χ), αλλά και να μην μπουν περισσότερα από 3 γκολ στην αναμέτρηση.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της Τετάρτης (15/07)

Αγγλία – Αργεντινή

ΠΡΟΤΑΣΗ: 1Χ + Under 3.5 ΓΚΟΛ

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1.75

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