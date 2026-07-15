Οι συμβουλές της μητέρας του Τζουντ Μπέλιγχαμ πριν από τον προημιτελικό με τη Νορβηγία και η εξομολόγηση του Άγγλου μέσου για τη στήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πραγματοποιεί μία ακόμη εντυπωσιακή πορεία, όμως πίσω από την αγωνιστική του εξέλιξη βρίσκεται η διαρκής στήριξη της οικογένειάς του και ιδιαίτερα της μητέρας του, Ντενίζ.

Όταν υπέγραψε στη Μπορούσια Ντόρτμουντ σε ηλικία 17 ετών, η μητέρα του μετακόμισε προσωρινά στη Γερμανία, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του και να τον βοηθήσει στην προσαρμογή του.

«Αυτή τη στιγμή παίρνω φαγητό από τον σύλλογο και η μαμά μου με βοηθάει με όλα αυτά τα πράγματα», είχε δηλώσει τότε στον «Guardian», αναφερόμενος στις μαγειρικές του ικανότητες. «Είναι κάτι που πρέπει να μάθω…».

Σε συνέντευξή του στους «Times», ο Άγγλος διεθνής είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τη μητέρα του και τον ρόλο που διαδραματίζει στην καθημερινότητά του.

«Χωρίς τη μαμά μου, μερικές φορές θα απογοητευόμουν υπερβολικά στις δύσκολες στιγμές ή θα ενθουσιαζόμουν υπερβολικά στις επιτυχίες. Με κρατά προσγειωμένο, επειδή είναι πάντα δίπλα μου. Είναι επίσης υπέροχο να την έχω κοντά μου, γιατί έχει εξαιρετικό χιούμορ. Τα πάμε πολύ καλά και κάνουμε συνεχώς πράγματα μαζί».

Οι συμβουλές πριν από τον προημιτελικό

Πριν από τον προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία, ο Μπέλιγχαμ είχε ήδη δεχθεί μία κίτρινη κάρτα, γεγονός που σήμαινε ότι μία ακόμη θα του στερούσε τη συμμετοχή στους επόμενους αγώνες.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η μητέρα του τού υπενθύμιζε διαρκώς να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα τιμωρίας.

«Η μαμά μου μού έλεγε όλη την εβδομάδα να προσέχω τα λόγια μου, τα μαρκαρίσματά μου, τις εκφράσεις του προσώπου μου και τα συναισθήματά μου», ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Ναι, μου το επαναλάμβανε συνεχώς όλη την εβδομάδα, να είμαι προσεκτικός λόγω της κίτρινης κάρτας. Και, για να είμαι ειλικρινής, όταν παίζεις σωστά - και πρέπει να δώσω τα εύσημα στον διαιτητή, ήταν εξαιρετικός - σου επιτρέπει να επικοινωνείς μαζί του με σεβασμό.

Πολλοί διαιτητές δεν το επιτρέπουν αυτό. Όταν λοιπόν βρίσκω τη σωστή ισορροπία και υπάρχει ένας διαιτητής που είναι πρόθυμος να ακούσει, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Στο τέλος ήταν απλώς ένας πολύ ανταγωνιστικός αγώνας και, ευτυχώς, κατάφερα να τον ολοκληρώσω χωρίς πρόβλημα».