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Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα των «πρασίνων»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ραπίντ Βιέννης στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας του και έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα των «πρασίνων».

Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα των «πρασίνων»
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Το τελευταίο τεστ της καλοκαιρινής του προετοιμασίας δίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), ωστόσο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών αντί των καθιερωμένων 90. Η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από συμφωνία των δύο προπονητών, του Γιοχάνες Χοφ Θόρουπ και του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Στόχος της ιδιαίτερης αυτής μορφής του αγώνα είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό ποδοσφαιριστών, ώστε αμφότερες οι ομάδες να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και οι παίκτες να αποκτήσουν επιπλέον αγωνιστικό ρυθμό.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Αντίνο, Ράστοντερ.

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