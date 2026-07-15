Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League»

Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ο νέος πρόεδρος της Super League, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της διοργανώτριας αρχής για τον πρώτο χρόνο της νέας θητείας. Τη θέση του θα διαδεχθεί έναν χρόνο αργότερα ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η συμφωνία επετεύχθη μετά το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στις προηγούμενες ψηφοφορίες, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αποδέχεται την πρόταση της ΕΠΟ για μοντέλο εναλλάξ προεδρίας διάρκειας ενός έτους για κάθε πλευρά.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού τόνισε πως συναίνεσε στη συγκεκριμένη λύση προκειμένου να μην παραταθεί η κρίση και να μη δημιουργηθεί περαιτέρω ένταση γύρω από τη λειτουργία της Super League, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί να αμαυρωθεί η εικόνα της διοργανώτριας αρχής.

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο».