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ΠΑΟΚ και Μίλωνας έμαθαν τους αντιπάλους τους στους «32» του CEV Cup

Έγινε η κλήρωση του CEV Cup.

ΠΑΟΚ και Μίλωνας έμαθαν τους αντιπάλους τους στους «32» του CEV Cup
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ΠΑΟΚ και Μίλωνας έμαθαν τους αντιπάλους τους στο CEV Cup της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποίησε η CEV για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία από τη φάση των «16», με τις αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 8-10 Δεκεμβρίου 2026 και οι ρεβάνς στις 5-7 Ιανουαρίου 2027.

Ο Μίλωνας κληρώθηκε με τη γαλλική Πουατιέ, η οποία την περασμένη σεζόν είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης», ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Γαλλία.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη ρουμανική Αρκάντα Γκαλάτι. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Ρουμανία, ενώ η ρεβάνς θα φιλοξενηθεί στην PAOK Sports Arena, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα επιδιώξει να σφραγίσει την πρόκριση.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Αρκάντα Γκαλάτι, θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον ηττημένο του προκριματικού γύρου του CEV Champions League και την Μπενφίκα, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο Έλληνας προπονητής Σάκης Ψάρρας.

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