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«Παγώνει» του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ απέσυρε την πρότασή του για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού.

«Παγώνει» του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ
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Ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει τελικά στην απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή γκαρντ.

Οι «ασπρόμαυροι» εξέτασαν σοβαρά την περίπτωσή του το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, μετά από συζητήσεις και εισήγηση του Αντρέα Τρινκιέρι, κρίθηκε πως δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση στην περιφερειακή γραμμή.

Στον ΠΑΟΚ εκτιμούν ότι το ρόστερ είναι ήδη πλήρες στις θέσεις των γκαρντ και, ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση, στρέφοντας την προσοχή σε άλλες προτεραιότητες του σχεδιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, γεγονός που αποτελούσε έτσι κι αλλιώς μία ιδιαίτερα δύσκολη παράμετρο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη μετακίνησή του.

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