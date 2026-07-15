Παναθηναϊκός: Οι αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσει στο Champions Leaugue

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του CEV Champions League Ανδρών, μετά την κλήρωση που πραγματοποίησε η CEV την Τετάρτη (15/7).

Οι «πράσινοι», που εξασφάλισαν απευθείας την παρουσία τους στους ομίλους ως πρωταθλητές Ελλάδας, τοποθετήθηκαν στο Pool A, όπου θα αντιμετωπίσουν τη γερμανική Μπέρλιν Ρισάικλινγκ Βόλεϊς, την τουρκική Γαλατασαράι και τη νικήτρια ομάδα που θα προκύψει από τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» θα επιδιώξει να πραγματοποιήσει μια ανταγωνιστική πορεία απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, με στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η φάση των ομίλων του CEV Champions League θα ξεκινήσει στις 8 Δεκεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2027.

Το Pool A

Berlin Recycling Volleys (Γερμανία)

Galatasaray Instanbul (Τουρκία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

Νικητής ματς τρίτου γύρου προκριματικών

Οι ημερομηνίες της φάσης των ομίλων