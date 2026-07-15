H πρώτη ανάρτηση του Χουάντσο μετά την ανανέωση με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παραμονή ενός από τους σημαντικότερους παίκτες του, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ανανέωσε τη συνεργασία του με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2030.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είχε προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τους «πράσινους» να «δένουν» τον Ισπανό διεθνή φόργουορντ με νέο πολυετές συμβόλαιο, διατηρώντας στο ρόστερ έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας.

Ο 30χρονος άσος, ο οποίος μετρά ήδη μία κατάκτηση EuroLeague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο Κύπελλα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ και τα επόμενα χρόνια.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο ίδιος ο Χουάντσο έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media.

Ο Ισπανός δημοσίευσε μία χαμογελαστή φωτογραφία του, συνοδεύοντάς την με μία πράσινη καρδιά, ένα τριφύλλι και τον αριθμό «2030», επιβεβαιώνοντας με τον δικό του τρόπο την επέκταση της συνεργασίας του με το «τριφύλλι».

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