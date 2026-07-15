Ολυμπιακός: Κρούση για Σάλιακα - Τα δεδομένα για την επιστροφή του Έλληνα μπακ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Μανώλη Σάλιακα να βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ (1,77 μ.), ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ζανκτ Πάουλι και οι Πειραιώτες έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στη γερμανική ομάδα για την απόκτησή του. Αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, με τον ελληνικό σύλλογο να περιμένει την απάντηση των Γερμανών.

Ο Έλληνας ακραίος αμυντικός έχει καταγράψει συνολικά 120 συμμετοχές με τη φανέλα της Ζανκτ Πάουλι, με απολογισμό εννέα γκολ και 12 ασίστ, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Η σημαντική θέση που έχει στο ρόστερ εξηγεί και το γεγονός ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 20 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ζανκτ Πάουλι, ενώ σημείωσε και ένα γκολ στην Bundesliga.