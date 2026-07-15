Η Heineken φέρνει τους fans πιο κοντά στο UEFA Champions League

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, κάθε φάση συνοδεύεται από ένταση, αγωνία και στιγμές που θέλεις να μοιραστείς με ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο όσο κι εσύ.

Αυτή ακριβώς την εμπειρία έρχεται να κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή η Heineken μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό της στο Heineken.com, δίνοντας στους φίλους του UEFA Champions League την ευκαιρία να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα και, κυρίως, μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Η συμμετοχή είναι εύκολη. Αρκεί να βρεις τον κωδικό κάτω από το καπάκι μιας Heineken, να μπεις στο Heineken.com, να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου μαζί με τον κωδικό και να πάρεις μέρος στην κλήρωση. Κάθε διαφορετικός κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή, επομένως μπορείς να συμμετέχεις όσες φορές θέλεις.

Το μεγάλο έπαθλο δίνει στους νικητές την ευκαιρία να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν από κοντά εκτός έδρας αγώνα της Real Madrid στο UEFA Champions League, ζώντας την ατμόσφαιρα που μόνο το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό θεσμό μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα, οι κληρώσεις περιλαμβάνουν επίσημες μπάλες UEFA Champions League Adidas, αλλά και συλλεκτικά σακίδια πλάτης UEFA Champions League.

Η Heineken έχει συνδέσει το όνομά της με το UEFA Champions League εδώ και χρόνια, γιορτάζοντας κάθε σεζόν όσα κάνουν αυτή τη διοργάνωση ξεχωριστή. Γιατί το UEFA Champions League δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και οι άνθρωποι που το ζουν με πάθος, είτε από τις εξέδρες είτε μπροστά από μια οθόνη, μοιραζόμενοι την αγωνία, τη χαρά και τις στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Ανακάλυψε τον κωδικό κάτω από το καπάκι της επόμενης Heineken που θα απολαύσεις, μπες στο Heineken.com και διεκδίκησε την ευκαιρία να βρεθείς στην καρδιά του UEFA Champions League.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.