Η Heineken φέρνει τους fans πιο κοντά στο UEFA Champions League

Υπάρχουν αγώνες που δεν τους παρακολουθείς απλώς. Τους ζεις. 

Η Heineken φέρνει τους fans πιο κοντά στο UEFA Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, κάθε φάση συνοδεύεται από ένταση, αγωνία και στιγμές που θέλεις να μοιραστείς με ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο όσο κι εσύ.

Αυτή ακριβώς την εμπειρία έρχεται να κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή η Heineken μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό της στο Heineken.com, δίνοντας στους φίλους του UEFA Champions League την ευκαιρία να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα και, κυρίως, μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Η συμμετοχή είναι εύκολη. Αρκεί να βρεις τον κωδικό κάτω από το καπάκι μιας Heineken, να μπεις στο Heineken.com, να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου μαζί με τον κωδικό και να πάρεις μέρος στην κλήρωση. Κάθε διαφορετικός κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή, επομένως μπορείς να συμμετέχεις όσες φορές θέλεις.

2.png

Το μεγάλο έπαθλο δίνει στους νικητές την ευκαιρία να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν από κοντά εκτός έδρας αγώνα της Real Madrid στο UEFA Champions League, ζώντας την ατμόσφαιρα που μόνο το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό θεσμό μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα, οι κληρώσεις περιλαμβάνουν επίσημες μπάλες UEFA Champions League Adidas, αλλά και συλλεκτικά σακίδια πλάτης UEFA Champions League.

Η Heineken έχει συνδέσει το όνομά της με το UEFA Champions League εδώ και χρόνια, γιορτάζοντας κάθε σεζόν όσα κάνουν αυτή τη διοργάνωση ξεχωριστή. Γιατί το UEFA Champions League δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και οι άνθρωποι που το ζουν με πάθος, είτε από τις εξέδρες είτε μπροστά από μια οθόνη, μοιραζόμενοι την αγωνία, τη χαρά και τις στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Ανακάλυψε τον κωδικό κάτω από το καπάκι της επόμενης Heineken που θα απολαύσεις, μπες στο Heineken.com και διεκδίκησε την ευκαιρία να βρεθείς στην καρδιά του UEFA Champions League.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:40 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν!

13:23 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την επιστροφή της Νίγκρο

13:04 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Κρούση για Σάλιακα - Τα δεδομένα για την επιστροφή του Έλληνα μπακ

12:52 SUPER LEAGUE

Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Γκατσίνοβιτς - «Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα» (vid)

12:48 EUROLEAGUE

«Πάγωσε η κίνηση του Μπλατ στην Χάποελ»

12:34 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Κάηκε το Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας

12:18 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έρχεται Αθήνα ο Γιαμπουσέλε

12:14 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη (16/7) στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος

12:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Heineken φέρνει τους fans πιο κοντά στο UEFA Champions League

11:49 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η παραβίαση των νόμων του ποδοσφαίρου και ο τελικός… Super Bowl με Σακίρα και Μαντόνα

11:07 BET ON

Αγγλία-Αργεντινή με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

10:37 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τα γκολ της Αγγλίας μέχρι τον ημιτελικό με την Αργεντινή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας