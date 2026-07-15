Μεταγραφές: Στην Σαμπντόρια «κλείνει» ο Λυκογιάννης

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αποτελεί παρελθόν από την Μπολόνια και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στη Serie B.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νικολό Σίρα, ο 32χρονος αριστερός μπακ, μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην Μπολόνια, βρίσκεται πολύ κοντά στη Σαμπντόρια.

Οι Γενοβέζοι έχουν καταθέσει πρόταση συνεργασίας διάρκειας ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν. Από την πλευρά του, ο Λυκογιάννης επιθυμεί κλειστό διετές συμβόλαιο, ωστόσο οι δύο πλευρές εμφανίζονται κοντά σε συμφωνία, με τον Έλληνα αμυντικό να αναμένεται να αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο στο «Λουίτζι Φεράρι».