Athens Open: «Μάχη» με φόντο τα προημιτελικά για τη Μαρία Σάκκαρη - Η ώρα και το κανάλι

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται ξανά στη μάχη του Athens Open, στοχεύοντας στην πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης μέσα σε μια θερμή ατμόσφαιρα από τους Έλληνες φιλάθλους.

Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια δίνει ραντεβού με το κοινό της Αθήνας, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Χάριετ Νταρτ στο κεντρικό κορτ του Stadion Sports Center.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο τενίστριες έρχονται αντιμέτωπες, με τη Σάκκαρη να θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 2017 στο Ίλκλι, όπου είχε κυριαρχήσει της Βρετανίδας με 2-0 σετ.

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.