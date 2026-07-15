Athens Open: «Μάχη» με φόντο τα προημιτελικά για τη Μαρία Σάκκαρη - Η ώρα και το κανάλι

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στη δράση, αντιμετωπίζοντας τη Βρετανίδα Χάριετ Νταρτ με φόντο το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Athens Open.

Athens Open: «Μάχη» με φόντο τα προημιτελικά για τη Μαρία Σάκκαρη - Η ώρα και το κανάλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται ξανά στη μάχη του Athens Open, στοχεύοντας στην πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης μέσα σε μια θερμή ατμόσφαιρα από τους Έλληνες φιλάθλους.

Η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια δίνει ραντεβού με το κοινό της Αθήνας, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Χάριετ Νταρτ στο κεντρικό κορτ του Stadion Sports Center.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο τενίστριες έρχονται αντιμέτωπες, με τη Σάκκαρη να θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 2017 στο Ίλκλι, όπου είχε κυριαρχήσει της Βρετανίδας με 2-0 σετ.

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:07 BET ON

Αγγλία-Αργεντινή με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

10:37 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τα γκολ της Αγγλίας μέχρι τον ημιτελικό με την Αργεντινή

10:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Στην Σαμπντόρια «κλείνει» ο Λυκογιάννης

10:08 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Αυτά είναι τα φιλικά στην Ολλανδία

09:54 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τα γκολ της Αργεντινής που την έφεραν στον ημιτελικό με Αγγλία

09:40 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στην Γουαδαλαχάρα ο Σάντσες - Ανακοινώνεται από την Άτλας

09:26 ΣΠΟΡ

Athens Open: «Μάχη» με φόντο τα προημιτελικά για τη Μαρία Σάκκαρη - Η ώρα και το κανάλι

09:10 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Μαδρίτη μετά την πρόκριση

08:54 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Φίτεσε: Οι δοκιμές Νίκολιτς για το φιλικό - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

08:41 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρόβα τζενεράλε με Ραπίντ για Πάκσι στη Βιέννη

08:28 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (15/07) - «Χουάντσο 2030»

08:15 MUNDIAL

Αγγλία – Αργεντινή: Στο κυνήγι της ιστορίας και της δόξας στο… last dance

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας