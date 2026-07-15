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ΑΕΚ: Απάντησε θετικά στη Μοντερέι ο Πινέδα - Τι μένει για το deal με την Ένωση

Θετική ήταν η απάντηση του Ορμπελίν Πινέδα στην πρόταση της Μοντερέι, με αποτέλεσμα η υπόθεση να εξαρτάται από την ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Απάντησε θετικά στη Μοντερέι ο Πινέδα - Τι μένει για το deal με την Ένωση
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Ο Ορμπελίν Πινέδα εμφανίζεται να έχει δώσει θετική απάντηση στην πρόταση της Μοντερέι, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση του Μεξικανού μέσου, αναφέροντας πως ο ποδοσφαιριστής έχει αποδεχθεί την πρόταση των «ραγιάδος». Πλέον, το επόμενο βήμα αφορά τις διαπραγματεύσεις της μεξικανικής ομάδας με την ΑΕΚ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μέρλο: «Ο Πινέδα, που έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, "άναψε το πράσινο φως" στην πρόταση της Μοντερέι, η οποία ψάχνει να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο Πινέδα έχει την προοπτική να συνεργαστεί ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο έχει συνυπάρξει τόσο στην Τσίβας όσο και στην ΑΕΚ, κατακτώντας τίτλους.

Για να ολοκληρώσει, ωστόσο, τη μεταγραφή του Μεξικανού μέσου, η Μοντερέι θα πρέπει να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, η οποία ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ.

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