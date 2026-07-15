Μουντιάλ 2026: Ο επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης είναι... γυναικολόγος

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγέ Φαλ, αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής γιατρός της εθνικής της χώρας κατά την διάρκεια του Μουντιάλ, ο οποίος παρέμεινε σε αυτήν την θέση για σχεδόν 10 χρόνια, δεν διαθέτει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις για να αντιμετωπίζει αθλητικούς τραυματισμούς, καθώς έχει λάβει εκπαίδευση ως... γυναικολόγος.

Όπως εξήγησε ο Φαλ σε συνέντευξη Τύπου, ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Dr. Αμπντεραχμάνε Φέντιορ, είχε ειδικότητα στη γυναικολογία και όχι στην αθλητιατρική.

«Ο επικεφαλής του ιατρικού μας τμήματος δεν είχε τις απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για αυτή τη θέση. Ανακάλυψα πολύ αργά ότι ήταν γυναικολόγος. Υπήρχαν παίκτες που δεν ένιωθαν σιγουριά με τον τρόπο που γινόταν η θεραπεία και η ιατρική τους παρακολούθηση», δήλωσε ο Φαλ σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά της, η Σενεγαλέζικη Ομοσπονδία Αθλητιατρικής απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες και δυσφημιστικές».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο Dr. Αμπντεραχμάνε Φέντιορ κατέχει πτυχίο στην αθλητιατρική αλλά και στην βιολογία της άσκησης, τα οποία απέκτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Cheikh Anta Diop στη Σενεγάλη.

Από το 2017, εργάζεται ως επικεφαλής γιατρός της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, ενώ προηγουμένως ηγούνταν του τμήματος φυσιοθεραπείας του Νοσοκομείου Fann.

Η διαδρομή της Σενεγάλης στο Μουντιάλ ήταν απογοητευτική για την χώρα, καθώς αποκλείστηκε στη φάση των «32», αφότου ηττήθηκε από το Βέλγιο με σκορ 3-2 κατά την διάρκεια της παράτασης.