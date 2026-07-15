Το πρόγραμμα του Περιστερίου στο BCL
Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα του Περιστερίου στην φάση των ομίλων του Basketball Champions League.
Το πρόγραμμά του για την φάση των ομίλων του BCL έμαθε το Περιστέρι, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να ξεκινάει και να τελειώνει τις υποχρεώσεις του κόντρα στην γερμανική Μπάμπεργκ, ενώ την δεύτερη και τρίτη αγωνιστική ακολουθούν εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Βαρέζε και Μούρθια αντίστοιχα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Περιστερίου:
- 1η αγωνιστική: Περιστέρι – Μπάμπεργκ
- 2η αγωνιστική: Βαρέζε – Περιστέρι
- 3η αγωνιστική: Μούρθια – Περιστέρι
- 4η αγωνιστική: Περιστέρι – Βαρέζε
- 5η αγωνιστική: Περιστέρι – Μούρθια
- 6η αγωνιστική: Μπάμπεργκ – Περιστέρι