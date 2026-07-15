Το πρόγραμμα του Περιστερίου στο BCL

Το πρόγραμμά του για την φάση των ομίλων του BCL έμαθε το Περιστέρι, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να ξεκινάει και να τελειώνει τις υποχρεώσεις του κόντρα στην γερμανική Μπάμπεργκ, ενώ την δεύτερη και τρίτη αγωνιστική ακολουθούν εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Βαρέζε και Μούρθια αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Περιστερίου: