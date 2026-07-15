ΑΕΚ - Φίτεσε: Οι δοκιμές Νίκολιτς για το φιλικό - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ δίνει το δεύτερο φιλικό της επί ολλανδικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Φίτεσε, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο Sportpark Lonapark.

Η Φίτεσε γνωστοποίησε ότι τα εισιτήρια της αναμέτρησης εξαντλήθηκαν, με τις εξέδρες να αναμένεται να φιλοξενήσουν τόσο φίλους της ομάδας του Άρνεμ όσο και οπαδούς της Ένωσης από την Ολλανδία και τις γύρω περιοχές.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε ακόμη περισσότερες δοκιμές σε σχέση με το πρώτο φιλικό απέναντι στην Ντε Γκράαφστσαπ, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 χάρη στα γκολ των Βάργκα και Ζούμπκοφ.

Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του, καθώς, εκτός απροόπτου, χρόνο συμμετοχής θα πάρουν ο Λούκα Γιόβιτς, που δεν αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό, αλλά και ο νεοαποκτηθείς Χρήστος Αλεξίου. Την ίδια στιγμή, μένει να φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ζίνι, ο οποίος δεν έπαιξε απέναντι στην Ντε Γκράαφστσαπ, ενώ προληπτικά έμεινε εκτός και από το πρωινό πρόγραμμα της Τρίτης (13/07).

Η Φίτεσε, αντίπαλος της ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση, αγωνίζεται στη Β' κατηγορία της Ολλανδίας και την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην 15η θέση με 44 βαθμούς.

Η Ένωση θα παραμείνει στο Άπελντοορν έως τις 2 Αυγούστου. Από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές θα έχουν τετραήμερη άδεια, ενώ η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου (20:00), απέναντι στον ΟΦΗ, στον τελικό του Super Cup.

Το φιλικό της ΑΕΚ με την Φίτεσε έχει οριστεί να αρχίσει το απόγευμα της Τετάρτης (15/07) στις 20:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.