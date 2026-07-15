Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (15/07) - «Χουάντσο 2030»

Μόνιμος… κάτοικος «Telekom Center Athens» θα παραμείνει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό AKTOR και θα… γίνει «Χουάντσο 2030 με 11 εκατ. ευρώ».

Από εκεί και πέρα, «Προς εποχή Αλαφούζου στη Λίγκα», καθώς το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η νέα ψηφοφορία στην διοργανώτρια αρχή για την ανάδειξη προέδρου, με την ΕΠΟ να τάσσεται προς την πλευρά του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού.