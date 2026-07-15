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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Μαδρίτη μετά την πρόκριση

Η νίκη της Ισπανίας με 2-0 επί της Γαλλίας έφερε χιλιάδες φιλάθλους στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου στήθηκε γιορτή για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Μαδρίτη μετά την πρόκριση
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Η πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στην πρωτεύουσα της χώρας, με χιλιάδες φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους της Μαδρίτης αμέσως μετά τη λήξη του ημιτελικού απέναντι στη Γαλλία.

Η «φούρια ρόχα» επικράτησε με 2-0, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και εξασφάλισε με απόλυτα δίκαιο τρόπο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι φίλοι της εθνικής Ισπανίας βγήκαν στους δρόμους, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και γιορτάζοντας τη σημαντική επιτυχία της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Το κλίμα αισιοδοξίας για την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της χώρας είναι έντονο, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τους πρωταγωνιστές της πρόκρισης και να μετρούν αντίστροφα για τον τελικό της Κυριακής.

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