ΠΑΟΚ: Στην Γουαδαλαχάρα ο Σάντσες - Ανακοινώνεται από την Άτλας

Στη Γουαδαλαχάρα βρίσκεται πλέον ο Χόρχε Σάντσες, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Άτλας, μετά τη συμφωνία της μεξικανικής ομάδας με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μεξικανός δεξιός μπακ αποχωρεί από τον «Δικέφαλο» έπειτα από έξι μήνες παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχει γίνει γνωστή από τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Ο διεθνής αμυντικός ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στην πατρίδα του, έχοντας προηγουμένως καταγράψει 11 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της ομάδας από τη Γουαδαλαχάρα.

«Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και έρχεται ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Σάντσες κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο Χόρχε Σάντσες αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Άτλας, το οποίο θα περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Το ύψος της μεταγραφής εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 3 εκατ. ευρώ.