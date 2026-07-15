Μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση βρίσκεται η Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 .

Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν μπροστά τους μία τεράστια ευκαιρία. Να «κλειδώσουν» τη θέση τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 και να διεκδικήσουν το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία τους, 60 χρόνια μετά την μοναδική τους κούπα σε διεθνές επίπεδο.

Η ομάδα του Τούχελ έδειξε τα διαπιστευτήριά της και στα προηγούμενα σημαντικά παιχνίδια που έδωσε στο τουρνουά και έφτασε μέχρι τον τελικό κόντρα στην Αργεντινή, σε μία από τις πιο σημαντικές «μάχες» στην ιστορία.

Δείτε τα γκολ της Αγγλίας με τα οποία έφτασε στον ημιτελικό: