ΟΦΗ: Αυτά είναι τα φιλικά στην Ολλανδία

Στο Ρόσενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει και φέτος ο ΟΦΗ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με την ομάδα της Κρήτης να επιλέγει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ως βάση της το Otium Wellness Hotel.

Η αποστολή θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην Ολλανδία έως τις 5 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το πρόγραμμα των φιλικών του ΟΦΗ: