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ΟΦΗ: Αυτά είναι τα φιλικά στην Ολλανδία

Ο ΟΦΗ αναχωρεί για το Ρόσενταλ στις 21 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις.

ΟΦΗ: Αυτά είναι τα φιλικά στην Ολλανδία
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Στο Ρόσενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει και φέτος ο ΟΦΗ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με την ομάδα της Κρήτης να επιλέγει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ως βάση της το Otium Wellness Hotel.

Η αποστολή θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην Ολλανδία έως τις 5 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το πρόγραμμα των φιλικών του ΟΦΗ:

  • Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας): Go Ahead Eagles – ΟΦΗ, στο Stadion De Adelaarshorst. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.
  • Τετάρτη 29 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας): NAC Breda – ΟΦΗ, στο «vv Victoria Oudenbosch». Ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.
  • Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας): Willem II – ΟΦΗ, στο Tilburg Stadion Koning Willem II. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote TV.
  • Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας): Al Shamal SC – ΟΦΗ, στο Roosendaal. Η αναμέτρηση θα είναι διαθέσιμη On Demand μέσω του καναλιού της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.
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