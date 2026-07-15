ΟΦΗ: Αυτά είναι τα φιλικά στην Ολλανδία
Ο ΟΦΗ αναχωρεί για το Ρόσενταλ στις 21 Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις.
Στο Ρόσενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει και φέτος ο ΟΦΗ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με την ομάδα της Κρήτης να επιλέγει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ως βάση της το Otium Wellness Hotel.
Η αποστολή θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην Ολλανδία έως τις 5 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Το πρόγραμμα των φιλικών του ΟΦΗ:
- Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας): Go Ahead Eagles – ΟΦΗ, στο Stadion De Adelaarshorst. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.
- Τετάρτη 29 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας): NAC Breda – ΟΦΗ, στο «vv Victoria Oudenbosch». Ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.
- Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας): Willem II – ΟΦΗ, στο Tilburg Stadion Koning Willem II. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote TV.
- Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας): Al Shamal SC – ΟΦΗ, στο Roosendaal. Η αναμέτρηση θα είναι διαθέσιμη On Demand μέσω του καναλιού της ΠΑΕ ΟΦΗ στο YouTube.