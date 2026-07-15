Το δεύτερο «εισιτήριο» για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 διεκδικούν Αργεντινή και Αγγλία.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια βρίσκεται μία… ανάσα από την τελευταία «μάχη» για την υπεράσπιση του τίτλου της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και κόντρα στην Αγγλία, η Αργεντινή θα παλέψει για τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης.

Η «αλμπισελέστε» πηγαίνει στον ημιτελικό με τα «Τρία Λιοντάρια» έχοντας την καλύτερη επίθεση στο τουρνουά, τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά, αφού το «συγκρότημα» του Λιονέλ Σκαλόνι έχει σημειώσει 17 τέρματα.

Δείτε τα γκολ που έφεραν την Αργεντινή στον τελικό: