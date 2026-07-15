Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τα γκολ της Αργεντινής που την έφεραν στον ημιτελικό με Αγγλία
Το δεύτερο «εισιτήριο» για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 διεκδικούν Αργεντινή και Αγγλία.
Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια βρίσκεται μία… ανάσα από την τελευταία «μάχη» για την υπεράσπιση του τίτλου της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και κόντρα στην Αγγλία, η Αργεντινή θα παλέψει για τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης.
Η «αλμπισελέστε» πηγαίνει στον ημιτελικό με τα «Τρία Λιοντάρια» έχοντας την καλύτερη επίθεση στο τουρνουά, τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά, αφού το «συγκρότημα» του Λιονέλ Σκαλόνι έχει σημειώσει 17 τέρματα.