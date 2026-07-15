Παναθηναϊκός: Πρόβα τζενεράλε με Ραπίντ για Πάκσι στη Βιέννη

Οι «πράσινοι» βρίσκονται ήδη στην αυστριακή πόλη, όπου το απόγευμα της Τετάρτης (15/07) θα αντιμετωπίσει την Ραπίντ σε φιλική αναμέτρηση. Αυτή θα είναι η πρόβα τζενεράλε για τις αναμετρήσεις στα προκριματικά του Conference League με την ουγγρική ομάδα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει για το φιλικό τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μένει εκτός λόγω ενοχλήσεων, αλλά περισσότερο για προληπτικούς λόγους, τη στιγμή που οι Φακούντο Πελίστρι και Βίκτορ Κρίστιανσεν να μετέχουν σ’ όλο το πρόγραμμα της Τρίτης (14/07) αλλά να μένουν εκτός.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή βρίσκονται οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βύντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00 και θα έχει συνολική διάρκεια 120 λεπτών αντί για 90, καθώς οι δύο προπονητές συμφώνησαν να δοθεί περισσότερος χρόνος συμμετοχής, προκειμένου να δοκιμάσουν πρόσωπα και αγωνιστικά σχήματα ενόψει της συνέχειας. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ραπίντ, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.