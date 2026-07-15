· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Τραυματισμός στο γόνατο για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ

Φόβος για πολύμηνη απουσία του Ολλανδού μέσου, ο οποίος έχει πρόβλημα στο γόνατο όπως αναφέρει η «Marca». 

Μπαρτσελόνα: Τραυματισμός στο γόνατο για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ
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Συναγερμός με Φρένκι Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα. Ο Ολλανδός διεθνής μέσος έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca».

Δεν υπάρχει ακόμη οριστική διάγνωση, καθώς ο μέσος θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθώς δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μάλιστα γίνεται λόγος για τετράμηνη απουσία.

Την περασμένη σεζόν έχασε σχεδόν δύο μήνες αγώνων λόγω προβλήματος στον μηριαίο μυ, μεταξύ τέλους Φεβρουαρίου και αρχών Απριλίου.

Προηγουμένως, είχε υποστεί τραυματισμό στον αστράγαλο που τον ανάγκασε μείνει συνολικά έξι μήνες εκτός, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασε 31 παιχνίδια.

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