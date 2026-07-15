Αγγλία-Αργεντινή με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

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Αγγλία-Αργεντινή με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr
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Η Ισπανία κέρδισε με 2-0 τη Γαλλία, προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου και σήμερα μαθαίνει την αντίπαλό της.

Η Αγγλία και η Αργεντινή δίνουν μάχη στις 22:00 στην Ατλάντα στον δεύτερο ημιτελικό της κορυφαίας διοργάνωσης. Και οι δύο πήραν την πρόκριση στην παράταση, στην προημιτελική φάση. Η Αγγλία κέρδισε με 2-1 την Νορβηγία και η Αργεντινή με 3-1 την Ελβετία.

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