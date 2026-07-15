Μουντιάλ 2026: Η παραβίαση των νόμων του ποδοσφαίρου και ο τελικός… Super Bowl με Σακίρα και Μαντόνα

Το βράδυ της Κυριακής (19/07) θα λάβει χώρα το μεγάλο… ραντεβού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, μια και στις 22:00 έχει προγραμματιστεί ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Η Ισπανία είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (15/07) Αγγλία και Αργεντινή θα «παλέψουν» για το δεύτερο «εισιτήριο», στο απόλυτο ντέρμπι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, η FIFA ετοιμάζεται να… παραβιάσει τους «νόμους» του αθλήματος, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times» το παιχνίδι δεν θα… θυμίζει αγώνα ποδοσφαίρου, αλλά περισσότερο τον τελικό του Super Bowl του NFL για χάρη του θεάματος.

Μισάωρο ημίχρονο

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, αλλά και τις πληροφορίες που υπήρχαν από την αρχή της διοργάνωσης, στόχος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και του προέδρου της, Τζάνι Ινφαντίνο, είναι ο τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου να αποκτήσει στοιχεία αντίστοιχα με εκείνα του Super Bowl, όπου, πέρα από το αγωνιστικό μέρος, ξεχωριστή θέση έχει το σόου του ημιχρόνου.

Βέβαια, αυτό που φέρεται να έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην συγκεκριμένη… παραβίαση των «νόμων» του ποδοσφαίρου, είναι η οικονομική εκμετάλλευση του ημιχρόνου, αφού το halftime show στο Super Bowl προσφέρει τεράστια έσοδα στη διοργάνωση.

Για παράδειγμα, ένα διαφημιστικό σποτ διάρκειας 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Super Bowl κοστίζει περίπου 7.000.000 δολάρια. Η παραγωγή του ίδιου του μουσικού θεάματος κοστίζει έως και 10-20 εκατομμύρια δολάρια.

Madonna. Shakira. BTS. Justin Bieber. And so much more.



On July 19, the first-ever FIFA World Cup Final Halftime Show takes the stage in support of the FIFA Global Citizen Education Fund, helping expand access to education for kids around the world..



France, Germany, and Spain:… pic.twitter.com/1OuqZYzGrS — Global Citizen ⭕ (@GlblCtzn) July 13, 2026

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 φέρεται να έχει αναλάβει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, ενώ στη σκηνή αναμένεται να εμφανιστούν κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Σακίρα, η Μαντόνα και το συγκρότημα BTS, με στόχο να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα τόσο στους φιλάθλους που θα βρίσκονται στο γήπεδο όσο και στους τηλεθεατές.