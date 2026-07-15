Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Γκατσίνοβιτς - «Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα» (vid)

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2028, καθώς, όπως είχατε ενημερωθεί από τις 14 Μαΐου, είχε έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση της Ένωσης για την επέκταση του συμβολαίου του κατά δύο ακόμη χρόνια.

Παρά τις μεταπτώσεις στην απόδοσή του τις δύο τελευταίες σεζόν, οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να πιστεύουν στις δυνατότητες του Σέρβου μεσοεπιθετικού. Στην ΑΕΚ εκτιμούν όχι μόνο την αγωνιστική του ποιότητα, αλλά και την παρουσία του στα αποδυτήρια, θεωρώντας τον μία από τις ηγετικές προσωπικότητες του ρόστερ.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την ανανέωση της συνεργασίας έπαιξε και η άποψη του Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

Για το νέο διετές συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΑΕΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μείνω για άλλα δύο χρόνια στην ομάδα, είναι τιμή μου».

Για το πως νιώθει για τα τέσσερα χρόνια που είναι στην ΑΕΚ και μπορούν να γίνουν έξι: «Η ομάδα είναι πολύ μεγάλη, ξέρω ότι είμαι στην ιστορία της και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε πολλά πρωταθλήματα, είχαμε πάει ήδη δύο, αλλά θέλουμε περισσότερα».

Για το αν φαντάζονταν όλα αυτά που έχει πετύχει με την ομάδα: «Είναι εύκολο να σου πω ότι το περίμενα. Είχα ελπίδα ότι μπορούμε να το κάνουμε, επειδή είχα δει την ΑΕΚ όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό, είχα δει την ομάδα και ήξερα ότι θα έρθει το νέο γήπεδο.

Αν δουλεύεις κάθε μέρα και πιστεύεις ότι κάτι καλό θα έρθει, αυτό είναι στον εγκέφαλο σου. Πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα και να τα δίνεις όλα. Μετά θα έρθει κάτι καλό, θα κερδίσουμε, θα κάνω και εγώ κάτι καλό».

Για την ομορφότερη και την δυσκολότερη στιγμή με την φανέλα της Ένωσης: «Η πιο όμορφη στιγμή ήταν σίγουρα το Νταμπλ την πρώτη σεζόν, αλλά τώρα η πιο δύσκολη ήταν με τους τραυματισμούς μου. Είχα πολλούς τραυματισμούς, δεν ξέρω γιατί έγιναν, αλλά είχαμε πιο πολλές στιγμές από ότι δύσκολες σε αυτές τις τέσσερις χρονιές».

Για το ποιοι είναι οι στόχοι του για το μέλλον και το τι θα ήθελα να πετύχει ακόμα με την ΑΕΚ: «Αν παίζει ποδόσφαιρο πάντα θέλει να τα κερδίζεις όλα. Αλλά για εμένα είναι πιο σημαντικά να παίρνουμε πρωταθλήματα. Αν κάνουμε κάτι στην Ευρώπη είναι πολύ καλό για εμάς, αλλά εγώ προτιμάω κάθε σεζόν να παίρνουμε το πρωτάθλημα, αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το πόση σημαντική ήταν η στήριξη του κόσμου: «Είναι πολύ σημαντικό που ο κόσμος είναι πάντα μαζί μας, μας βοήθησε πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι χωρίς αυτούς δε θα το κάναμε, αλλά σίγουρα μας το έκαναν πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί. Αν νιώθεις ότι ο κόσμος είναι μαζί σου, σου δίνει έξτρα ενέργεια και είναι πολύ πιο εύκολο σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ήταν κάτι διαφορετικό η τελευταία χρονιά για εμάς».

Για το ποια είναι η στιγμή που το έμεινε από την προηγούμενη σεζόν περισσότερο: «Το ματς με τον Παναθηναϊκό στο σπίτι μας, γιατί σε αυτό το ματς πήραμε το πρωτάθλημα. Και η προπόνηση που είχαμε 20000 κόσμο, αυτό ειναι τρελό για εμένα».