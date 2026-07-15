· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την επιστροφή της Νίγκρο

Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την επιστροφή της Νίγκρο
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Ο Ολυμπιακός ενισχύει το ρόστερ της γυναικείας ομάδας πόλο με την επιστροφή της Ντιβίνα Νίγκρο, η οποία θα φορέσει ξανά το ερυθρόλευκο σκουφάκι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η 29χρονη Ελληνοϊταλίδα τερματοφύλακας επιστρέφει στον Πειραιά για τη δεύτερη θητεία της στον σύλλογο, όπου θα αποτελεί τη δεύτερη επιλογή κάτω από τα δοκάρια πίσω από την Ιωάννα Σταματοπούλου, αντικαθιστώντας την Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν. Παράλληλα, χάρη στην ελληνική υπηκοότητά της, δεν καταλαμβάνει θέση ξένης στο ρόστερ.

Η Νίγκρο είχε αγωνιστεί ξανά με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2023-24, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια υπερασπίστηκε την εστία της Κοζέντσα. Με την ιταλική ομάδα κατέκτησε το νεοσύστατο Conference Cup, με το Final Four της διοργάνωσης να διεξάγεται στη Νέα Σμύρνη.

Στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί επίσης με τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2022-23, ενώ στο εξωτερικό έχει περάσει από τις Πεσκάρα, Μιλάνο, Βερόνα και τη Λιλ.

Παράλληλα, αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής Ιταλίας και βρίσκεται στις επιλογές της «σετερόζα» για την τελική φάση του World Cup, που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο Σίδνεϊ.

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