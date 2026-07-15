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ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη (16/7) στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κοπεγχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο.

ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη (16/7) στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος
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Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία... ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς ο Παντελής Χατζηδιάκος αναμένεται να αφιχθεί την Πέμπτη (16/7) στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι «ασπρόμαυροι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Κοπεγχάγη για την απόκτηση του διεθνούς στόπερ, ο οποίος αναμένεται το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο 28χρονος αμυντικός έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετές ημέρες με τον ΠΑΟΚ για τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας τους, με το συμβόλαιο να έχει διάρκεια τριών ετών και τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Με τη μεταγραφή αυτή, ο Χατζηδιάκος ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ελλάδα. Αν και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στην Ολλανδία για λογαριασμό της Άλκμααρ, όπου καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες της Κάλιαρι και της Κοπεγχάγης, ενώ με την Εθνική Ελλάδας μετρά ήδη 41 συμμετοχές.

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