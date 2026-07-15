Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Κάηκε το Παρίσι μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας

Η Γαλλία γνώρισε την ήττα 2-0 από την Ισπανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την πορεία της στη διοργάνωση. Ο αποκλεισμός προκάλεσε έντονη απογοήτευση στους Γάλλους φιλάθλους, με το Παρίσι να γίνεται ξανά σκηνικό σοβαρής έντασης.

Οι «μπλε», που πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης συγκαταλέγονταν στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ισπανίας, η οποία επικράτησε 2-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό.

Η απογοήτευση από το αποτέλεσμα αποτυπώθηκε και στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού, όπου σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ξέσπασαν και φωτιές σε διάφορα σημεία.

BREAKING:



Riots start in France after the 2-0 loss against Spain. pic.twitter.com/BwW2yMGMtA — Visegrád 24 (@visegrad24) July 14, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η «Πόλη του Φωτός» γίνεται το επίκεντρο επεισοδίων ύστερα από ένα σημαντικό ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα. Είτε πρόκειται για μεγάλες νίκες είτε για οδυνηρούς αποκλεισμούς, ανάλογες εικόνες έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές, με το βράδυ της Τρίτης (14/07) να μην αποτελεί εξαίρεση.