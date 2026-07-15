· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Έρχεται Αθήνα ο Γιαμπουσέλε

Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη (16/07) ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Έρχεται Αθήνα ο Γιαμπουσέλε
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ετοιμάζεται να πατήσει ελληνικό έδαφος, καθώς αναμένεται στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στις 17:30 για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γάλλου διεθνή φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τριών ετών.

Ο Γιαμπουσέλε θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν ολοκληρωθούν τα τελευταία διαδικαστικά και τεθεί επίσημα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου του Παναθηναϊκού.

Η άφιξη του 29χρονου άσου σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σελίδας στην καριέρα του, με το «τριφύλλι» να ενισχύει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας σεζόν σε Ελλάδα και EuroLeague.

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