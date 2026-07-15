· Χάποελ Τελ Αβίβ

«Πάγωσε η κίνηση του Μπλατ στην Χάποελ»

Απρόοπτη εξέλιξη παρουσιάζεται στην υπόθεση του Ταμίρ Μπλατ.

«Πάγωσε η κίνηση του Μπλατ στην Χάποελ»
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Απρόοπτη εξέλιξη παρουσιάζεται στην υπόθεση του Ταμίρ Μπλατ, καθώς η μετακίνησή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ μόνο δεδομένη δεν θεωρείται πλέον.

Ο Ισραηλινός γκαρντ αποτελεί παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και όλα έδειχναν πως θα συνέχιζε την καριέρα του στη μεγάλη αντίπαλό της. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport5, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν «παγώσει» εξαιτίας διαφωνίας σχετικά με τον ρόλο που θα έχει ο παίκτης στο νέο ρόστερ.

Όπως αναφέρεται, η Χάποελ προορίζει τον Μπλατ για τέταρτη επιλογή στην περιφέρεια, κάτι που δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον ίδιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εμπλοκή στις επαφές.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει πως η διοίκηση της Χάποελ έχει δώσει τελεσίγραφο στον 28χρονο γκαρντ να απαντήσει έως αργά το βράδυ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν αποδέχεται τους όρους της συνεργασίας.

Μάλιστα, ακόμη και στην περίπτωση που οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, δεν αποκλείεται ο Μπλατ να παραχωρηθεί δανεικός για τη σεζόν 2026/27, εφόσον δεν προκύψει άμεσα ενεργός ρόλος στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

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