Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν!

Κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γάλλο σούπερ σταρ φέρεται πως βρίσκεται η Ομοσπονδία της χώρας και όπως όλα αναφέρουν, αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας αμέσως μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ομοσπονδία σχεδιάζει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τον θρυλικό Γάλλο προπονητή μόλις ολοκληρωθεί η διοργάνωση, ώστε να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης συνδέεται εδώ και αρκετό καιρό με τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, έχοντας θέσει ως βασική προτεραιότητα να αναλάβει τους «μπλε».

Όπως σημειώνει ο Ρομάνο, ο «Ζιζού» δεν εξέτασε καμία άλλη πρόταση το τελευταίο οκτάμηνο, περιμένοντας αποκλειστικά την ευκαιρία να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του πορεία.