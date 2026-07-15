· Γαλλία

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν!

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναμένεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Ζινεντίν Ζιντάν μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γάλλο σούπερ σταρ φέρεται πως βρίσκεται η Ομοσπονδία της χώρας και όπως όλα αναφέρουν, αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας αμέσως μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ομοσπονδία σχεδιάζει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τον θρυλικό Γάλλο προπονητή μόλις ολοκληρωθεί η διοργάνωση, ώστε να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης συνδέεται εδώ και αρκετό καιρό με τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, έχοντας θέσει ως βασική προτεραιότητα να αναλάβει τους «μπλε».

Όπως σημειώνει ο Ρομάνο, ο «Ζιζού» δεν εξέτασε καμία άλλη πρόταση το τελευταίο οκτάμηνο, περιμένοντας αποκλειστικά την ευκαιρία να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του πορεία.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:46 BET ON

Οι στιγμές που κάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™ να ξεχωρίζει, από τη Stoiximan

15:38 GREEK BASKET LEAGUE

«Παγώνει» του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ

15:21 MUNDIAL

Mundial Night Party: Το Onsports γιόρτασε τη νέα του εποχή με θέα όλη την Αθήνα

15:19 NBA

NBA: Ξεκάθαρος για Ντέιβις ο Ντόκινς στους Ουίζαρντς

15:01 SUPER LEAGUE

Πήρε τον Ρικαρντίνιο από την Καϊράτ ο Αστέρας Τρίπολης

14:36 EUROLEAGUE

H πρώτη ανάρτηση του Χουάντσο μετά την ανανέωση με τον Παναθηναϊκό

14:08 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οι λεπτομέρειες για το deal με Χατζηδιάκο - Τι αναφέρουν οι Δανοί

13:58 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Οι αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσει στο Champions Leaugue

13:40 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν!

13:23 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την επιστροφή της Νίγκρο

13:04 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Κρούση για Σάλιακα - Τα δεδομένα για την επιστροφή του Έλληνα μπακ

12:52 SUPER LEAGUE

Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Γκατσίνοβιτς - «Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα» (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας