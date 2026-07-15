ΠΑΟΚ: Οι λεπτομέρειες για το deal με Χατζηδιάκο - Τι αναφέρουν οι Δανοί

Η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, με τα δημοσιεύματα από τη Δανία να επιβεβαιώνουν την οριστική συμφωνία ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και την Κοπεγχάγη.

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της επικείμενης άφιξης του Έλληνα διεθνή στη Θεσσαλονίκη, ο έγκριτος Δανός δημοσιογράφος Φαρζάμ Αμπολχοσεϊνί αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, επιβεβαιώνοντας πως η μεταγραφή έχει κλείσει.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της «Tipsbladet», η Κοπεγχάγη θα εισπράξει ποσό λίγο χαμηλότερο από 1,5 εκατομμύριο ευρώ (περίπου 11 εκατομμύρια δανικές κορώνες) για την παραχώρηση του 28χρονου στόπερ στον ΠΑΟΚ.

«Η Κοπεγχάγη πουλάει τον Παντελή Χατζηδιάκο στον ΠΑΟΚ, αφού οι ομάδες τελικά συμφώνησαν για τη μεταγραφή. Ο σύλλογος της Superliga θα λάβει κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στη νέα του ομάδα την Πέμπτη», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Ο Χατζηδιάκος αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, όπου θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Έλληνας διεθνής έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετές ημέρες με τους «ασπρόμαυρους» για τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας τους, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε τριετές συμβόλαιο και ετήσιες απολαβές που προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.