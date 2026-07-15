· Αστέρας Τρίπολης

Πήρε τον Ρικαρντίνιο από την Καϊράτ ο Αστέρας Τρίπολης

Επιθετική ενίσχυση για τους Αρκάδες.

Πήρε τον Ρικαρντίνιο από την Καϊράτ ο Αστέρας Τρίπολης
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Ο Asteras Τρίπολης προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ρικάρντο Βιάνα Φίλιο, γνωστού ως Ρικαρντίνιο.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός εντάσσεται στο δυναμικό των Αρκάδων, έχοντας στις αποσκευές του σημαντικές παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την Καϊράτ στη League Phase του Champions League, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Ρικαρντίνιο έχει επίσης φορέσει τις φανέλες της Μακάμπι Χάιφα, της Βικτόρια Πλζεν και της Λέφσκι Σόφιας, πραγματοποιώντας αξιόλογη πορεία σε Ισραήλ, Τσεχία και Βουλγαρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, Ricardo Viana Filho, ο οποίος υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ricardinho γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 2001 στην πόλη Guarulhos της Βραζιλίας και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί και σκοράρει στην League Phase του Champions League, έχει αγωνιστεί σε τέσσερα διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει καταγράψει συνολικά 183 επίσημες συμμετοχές, με 48 γκολ και 13 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Ricardinho στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟGremio 40 (10)Maritimo 12 (1)Atletico Goianiense 9Levski Sofia 56 (20)Viktoria Plzen 10 (3)Maccabi Haifa 11 (1)Kairat 32 (4)

ΔΗΛΩΣΗ"Μία νέα πρόκληση ξεκινάει για εμένα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ για την πρόσκληση και την επιθυμία να έρθω στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε με συγκέντρωση, οργάνωση και πάθος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και την προετοιμασία μου για την σεζόν"».

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