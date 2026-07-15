CEV Challenge Cup Γυναικών: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ στη φάση των «64»

Παναθηναϊκός, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο CEV Challenge Cup Γυναικών τη σεζόν 2026-’27, με τις τρεις ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση της CEV για τη φάση των «64».

Οι αναμετρήσεις του πρώτου γύρου της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου, ενώ οι επαναληπτικοί θα πραγματοποιηθούν στις 3-5 Νοεμβρίου.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει το Βουκουρέστι. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα των «πράσινων», ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Ρουμανία.

Ο ΖΑΟΝ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Ζηρίνειο απέναντι στη Ραμποτνίτσκι Σκόπιε των Σκοπίων, με τη ρεβάνς να ακολουθεί εκτός έδρας.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ κληρώθηκε απέναντι στη Φόρντε. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Νορβηγία, ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στην Ελλάδα, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «32».