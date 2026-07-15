· ΑΕΚ · ΖΑΟΝ · Παναθηναϊκός

CEV Challenge Cup Γυναικών: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ στη φάση των «64»

Παναθηναϊκός, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ έμαθαν τα εμπόδια που θα κληθούν να ξεπεράσουν στην πρεμιέρα τους στο CEV Challenge Cup Γυναικών για τη σεζόν 2026-’27.

CEV Challenge Cup Γυναικών: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ στη φάση των «64»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παναθηναϊκός, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο CEV Challenge Cup Γυναικών τη σεζόν 2026-’27, με τις τρεις ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους μετά την κλήρωση της CEV για τη φάση των «64».

Οι αναμετρήσεις του πρώτου γύρου της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου, ενώ οι επαναληπτικοί θα πραγματοποιηθούν στις 3-5 Νοεμβρίου.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει το Βουκουρέστι. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα των «πράσινων», ενώ η ρεβάνς θα γίνει στη Ρουμανία.

Ο ΖΑΟΝ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Ζηρίνειο απέναντι στη Ραμποτνίτσκι Σκόπιε των Σκοπίων, με τη ρεβάνς να ακολουθεί εκτός έδρας.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ κληρώθηκε απέναντι στη Φόρντε. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Νορβηγία, ενώ ο επαναληπτικός θα γίνει στην Ελλάδα, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «32».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:44 SUPER LEAGUE

Ανατροπή στις εκλογές της Super League: Ο Μαρινάκης δέχθηκε το 1+1 - Νέα δεδομένα στη Λίγκα

17:30 BET ON

Η πρόβλεψη της BET MAT και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Αγγλία - Αργεντινή

17:19 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για Άλι και Σανταμαρία

17:18 MVP

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Οι μεγάλες καριέρες χτίζονται με τίτλους. Οι μεγάλες προσωπικότητες με σεβασμό

17:14 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Έξι γκολ, μία υπογραφή - Όλα τα γκολ του Μπέλιγχαμ

16:55 STORIES

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού από τους κατοίκους της Σαλαμίνας μέσα από το Allwyn Care

16:37 EUROLEAGUE

Επίσημο: Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Νίμπο

16:21 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ και Μίλωνας έμαθαν τους αντιπάλους τους στους «32» του CEV Cup

16:16 SUPER LEAGUE

Άνθρωπος Σαμσουνσπόρ για Φαν Ντρόνγκελεν: «Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη»

16:01 ΣΠΟΡ

CEV Challenge Cup Γυναικών: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΖΑΟΝ και ΑΕΚ στη φάση των «64»

15:46 BET ON

Οι στιγμές που κάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™ να ξεχωρίζει, από τη Stoiximan

15:38 GREEK BASKET LEAGUE

«Παγώνει» του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας