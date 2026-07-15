NBA: Ξεκάθαρος για Ντέιβις ο Ντόκινς στους Ουίζαρντς

Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Άντονι Ντέιβις να αποχωρεί από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έβαλε ο General Manager της ομάδας, Ουίλ Ντόκινς, ξεκαθαρίζοντας πως ο έμπειρος ψηλός θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του συλλόγου.

Μιλώντας στο «SiriusXM NBA Radio», ο Ντόκινς υπογράμμισε πως υπάρχει κοινή επιθυμία για τη συνέχιση της συνεργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Ο Ντέιβις θέλει να βρίσκεται στην Ουάσινγκτον και εμείς θέλουμε να παραμείνει εδώ. Θα τον κρατήσουμε εδώ. Το σημαντικό για εμάς είναι να χτίσουμε αυτό το καλοκαίρι και να είμαστε βέβαιοι πως θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα της σεζόν.

Ήταν εδώ μαζί με όλους τους παίκτες μας. Είχαμε εδώ όλους τους παίκτες της ομάδας μας για τον πρώτο αγώνα, δηλαδή και τους 17 παίκτες του ρόστερ, και έπαιξε σημαντικό ρόλο σε ό,τι κάναμε, έκανε προπονήσεις και καθοδηγούσε τις ομαδικές προπονήσεις των βετεράνων παικτών μας. Θα είναι ένα διασκεδαστικό καλοκαίρι. Προφανώς, θα συζητήσουμε όταν μας επιτραπεί επίσημα να το κάνουμε, αλλά ο στόχος είναι να γίνουμε μεγάλοι, δυνατοί και τεχνικά καταρτισμένοι».