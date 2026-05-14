ΑΕΚ: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Γκατσίνοβιτς - Οριστική συμφωνία για ανανέωση

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα συνεχίσει να φορά τα κιτρινόμαυρα, παρά το ενδιαφέρον ομάδων από τη Σερβία.

Παίκτης της ΑΕΚ θα παραμείνει και μετά το καλοκαίρι του 2026 ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο 31χρονος Σέρβος μέσος ήρθε σε οριστική συμφωνία με την «Ένωση» για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, επιλέγοντας να παραμείνει στην Ελλάδα και στους «κιτρινόμαυρους», παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από συλλόγους της Σερβίας, τη στιγμή που το υπάρχον συμβόλαιό του εκπνέει στις 30 Ιουνίου του 2026.

Ο Γκατσίνοβιτς εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 και από τότε αποτελεί σταθερή παρουσία για την ομάδα. Μέχρι σήμερα μετρά 130 εμφανίσεις με τη φανέλα της «Ένωσης», έχοντας πετύχει 19 γκολ και καταγράψει 8 ασίστ.

Ο Σέρβος χαφ είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022/23, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με 9 γκολ και 3 ασίστ. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε σε 31 αναμετρήσεις, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στον Μάρκο Νίκολιτς τόσο στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα προημιτελικά του Conference League όσο και στην κατάκτηση της Stoiximan Super League.

