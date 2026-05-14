ΠΑΟΚ: Ανησυχία για Μεϊτέ - Εξετάζεις πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Σουαλιό Μεϊτέ αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και υποβάλλεται σε εξετάσεις ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στον ΠΑΟΚ η κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ, μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Γάλλος χαφ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, αγωνίστηκε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, όμως δεν μπόρεσε να βγάλει ολόκληρη την αναμέτρηση.

Στο 74ο λεπτό πέρασε εκτός αγώνα, με τον Μπιάνκο να παίρνει τη θέση του, ενώ κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο έδειχνε να αντιμετωπίζει πρόβλημα, καθώς κουτσαίνοντας κατευθύνθηκε προς τον πάγκο.

Η εικόνα του 32χρονου μέσου έχει σημάνει συναγερμό στο ιατρικό τιμ του Δικεφάλου, με τον ποδοσφαιριστή να υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Από τα αποτελέσματα θα ξεκαθαρίσει και το αν θα είναι διαθέσιμος για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό.

