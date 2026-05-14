Ηρακλής: Πρώτη μεταγραφή με Κουκ

Η ΚΑΕ Ηρακλής έκανε την πρώτη της μεταγραφική κίνηση για την επόμενη σεζόν, αποκτώντας τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ Τάσο Κουκ.

Την πρώτη του προσθήκη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ολοκλήρωσε ο Ηρακλής, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον Τάσο Κουκ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η πρώτη κίνηση, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 είναι γεγονός. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τάσο Κουκ, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Ελληνοαμερικάνος παίκτης (με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, η οποία κατάγεται από τη Δράμα) γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2002 στο Westerville του Ohio. Έχει ύψος 1,83 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards.

Έπαιξε πρώτα μπάσκετ στο Westerville Central High School και χάρη στις εμφανίσεις του επιλέχθηκε στην κορυφαία ομάδα της πολιτείας του Ohio, κατακτώντας παράλληλα το βραβείο του καλύτερου παίκτη στην Ohio Division 1.

Στη συνέχεια επέλεξε το πανεπιστήμιο του Stetson, τη φανέλα του οποίου φόρεσε τη σεζόν 2021-2022.

Την επόμενη χρονιά (2022-2023) “μετακόμισε” στο Vincennes, μετρώντας 10,9 πόντους, 4,2 ασίστ και 2,9 ασίστ και ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της περιφέρειας NJCAA Region 24.

Ακόλουθησε η τριετία (2023-2026) στο Campbell στο NCAA. Καλύτερη σεζόν του στο κολέγιο, το οποίο βρίσκεται στη North Carolina ήταν αυτή που ολοκληρώθηκε (2025-2026), έχοντας 7,2 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, κατά μέσο όρο σε 33 παιχνίδια, στα οκτώ εκ των οποίων ήταν βασικός, ενώ διετέλεσε αρχηγός των Fighting Camels. Ο Κουκ σούταρε με ποσοστό 35,8% στα σουτ τριών πόντων και με 79,2% από τη γραμμή των βολών».

